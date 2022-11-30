Дубль Толчинского принес «Авангарду» победу над ЦСКА

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА со счетом 3:2.

За омскую команду дубль оформил Сергей Толчинский, забив в большинстве (37-я минута) и в равных составах (45), помимо него шайбу забросил Кристиан Ярош (21).

У армейцев голами отличились Максим Соркин (22) и Максим Мамин в большинстве (33).

«Авангард» набрал 43 очка и поднялся на пятое место Восточной конференции. ЦСКА с 51 очком - второй на Западе.

ЦСКА 2 декабря сыграет в гостях с «Металлургом». «Авангард» спустя два дня примет «Трактор».