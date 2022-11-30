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«Спартак» обыграл минское «Динамо» в серии послематчевых буллитов

Встреча между хоккейными командами состоялась в Москве.
30 ноября 2022 22:01
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

Отметим, что основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе домашней команды шайбой отметились Андрей Локтионов (52-я минута). Гол гостей был забит усилиями Ника Меркли (13).

В серии буллитов решающий бросок совершил Шейн Принс.

Таким образом, «Спартак» набрал 43 очка и находится на шестой строчке турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» идет занимает седьмое место (38 очков).

Добавим, что 2 декабря команда из Минска сыграет на выезде с «Сочи», 4 декабря московский клуб встретится с «Витязем» в Балашихе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Меркли (Лалонд), 12:44

1:1 – Локтионов (Сериков, Принс), 51:20

2:1 – Принс (буллит), 65:00

Вратари: Рыбар - Колосов

источник: «Советский спорт»
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