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23 сейва Самсонова помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Канаде.
01 декабря 2022 09:20
автор: Максим Скороходов

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

В составе канадской команды забивали Остон Мэттьюс (25-я минута), Пьер Энгвалль (58) и Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота (59). У американского клуба шайбу в ворота соперника забросил Мэттью Ньето (28).

Добавим, что российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

«Мэйпл Лифс» набрали 35 очков и занимают второе место в Атлантическом дивизионе. «Шаркс», имея 20 очков, занимают седьмую позицию в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

«Торонто» 4 декабря сыграет в гостях с «Тампой-Бэй», «Сан-Хосн» в этот же день проведет выездную встречу с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Сан-Хосе Шаркс» - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:
1:0 - Мэттьюс (Холлоуэлл, Бантинг), 24:19
1:1 - Ньето (Кутюр, Чичек), 27:26
2:1 - Энгвалль (Керфут, Кампф), 57:33
3:1 - Марнер (Керфут), 58:49 (П.В.)

Вратари: Самсонов - 23/24 - Делл - 29/31

источник: «Советский спорт»
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