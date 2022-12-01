23 сейва Самсонова помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 3:1.
В составе канадской команды забивали Остон Мэттьюс (25-я минута), Пьер Энгвалль (58) и Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота (59). У американского клуба шайбу в ворота соперника забросил Мэттью Ньето (28).
Добавим, что российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.
«Мэйпл Лифс» набрали 35 очков и занимают второе место в Атлантическом дивизионе. «Шаркс», имея 20 очков, занимают седьмую позицию в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
«Торонто» 4 декабря сыграет в гостях с «Тампой-Бэй», «Сан-Хосн» в этот же день проведет выездную встречу с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Сан-Хосе Шаркс» - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 - Мэттьюс (Холлоуэлл, Бантинг), 24:19
1:1 - Ньето (Кутюр, Чичек), 27:26
2:1 - Энгвалль (Керфут, Кампф), 57:33
3:1 - Марнер (Керфут), 58:49 (П.В.)
Вратари: Самсонов - 23/24 - Делл - 29/31