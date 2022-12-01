Скабелка объяснил, за счет чего «Барыс» сумел обыграть «Трактор»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своей команды над челябинским «Трактором».

«Команда была заряжена, хороший настрой был, а быстрый гол помог раскрепоститься. Мы достаточно быстро двигались, хорошо возвращались в оборону. Где-то после пропущенного гола, не то, что курьёзного, но допущенного из-за ошибки, мы сбавили. «Трактор» перевел игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились. В третьем периоде вернули себе контроль, сыграли достаточно надежно», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу казахской команды.

За казахстанскую команду забивали Михаил Рахманов (4-я минута), Адиль Бекетаев (22), Алекс Грант (24) и Никита Михайлис (53). У российского клуба заброшенной шайбой отличился Михаил Горюнов-Рольгизер (29).

У обоих команд теперь по 33 очка, клуб из Астаны находится выше по дополнительным показателям, замыкая восьмерку лучших на Востоке.

«Барыс» 2 декабря примет «Автомобилист», а «Трактор» в этот же день сыграет в гостях против «Салавата Юлаева».