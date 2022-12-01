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Серебряков, Гусев, Эберт и Мороз стали лучшими хоккеистами ноября в КХЛ

Для нападающего СКА это уже третье достижение подобного рода в карьере.
01 декабря 2022 12:54
автор: Александр Евграфов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших хоккеистов ноября, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем впервые в карьере стал Никита Серебряков из «Адмирала». На его счету 7 побед в 10 матчах своей команды, в том числе одна игра «на ноль». Из 376 бросков по его воротам, он отразил 96,01% - это лучший показатель среди голкиперов в ноябре. Серебряков стал вторым вратарем «Адмирала», который признается лучшим по итогам месяца. В феврале 2019 года эту награду получил Антон Красоткин.

Лучшим защитником ноября признан Ник Эберт из «Автомобилиста», набравший 12 (5+7) очков в 10 матчах. На его счету две победные шайбы, а общий показатель полезности составил +11. Для Эберта эта награда – первая в карьере.

Такой же показатель полезности и у лучшего нападающего ноября, игрока СКА Никиты Гусева, который уже в третий раз в карьере признается игроком месяца. В 12 матчах Гусев набрал 19 (9+10) очков.

Лучшим новичком месяца признан нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз, набравший 9 (3+6) очков в 12 матчах. На его счету 10 силовых приемов и восемь заблокированных бросков. Ранее, в феврале 2011 года, Михаил Стефанович в составе минской команды признавался лучшим новичком месяца.

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Серебряков, Гусев, Эберт и Мороз стали лучшими хоккеистами ноября в КХЛ
Для нападающего СКА это уже третье достижение подобного рода в карьере.
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