«Трактор» произвел перестановки в тренерском штабе

В тренерском штабе челябинского «Трактора» произошли изменения, сообщает Telegram-канал команды.

Ассистенты Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей, на их место назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Соколов вернулся в «Трактор» из тренерского штаба «Металлурга». Ранее он также работал в штабах «Ак Барса», «Автомобилиста», ряда других команд. В его обязанности будет входить работа с защитниками.

Игорь Ефимов является заслуженным тренером России, в сезоне-2021/22 был главным тренером юниорской сборной России. В «Тракторе» он будет отвечать за атаку и игру нападающих.

Контракт с обоиими специалистами заключен до конца сезона-2022/23.

«Текущее положение дел «Трактора» в турнирной таблице не устраивает никого: ни руководство, ни болельщиков, поэтому нами было принято решение об усилении тренерского штаба», - отметил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

В 37 играх «Трактор» набрал 33 очка и занимает девятое место в Восточной конференции.