Наставник «Вашингтона» уверен, что Овечкин продолжит погоню за звание лучшего снайпера НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о стремлении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«На данный момент Овечкин занимает третье место в истории. Но он работает над собой. Алекс действительно сильный парень, и он находится в хорошей форме. Мне кажется, что в ближайшее время он продолжит наступать на рекорд Гретцки. Ему важно оставаться здоровым», - сказал Лавиолетт американской прессе.

Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы, на данный момент на счету Овечкина 793 гола. Между ними в таблице снайперов находится Горди Хоу с 801 точным броском.