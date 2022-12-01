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Наставник «Вашингтона» уверен, что Овечкин продолжит погоню за звание лучшего снайпера НХЛ

До рекорда Гретцки Александру осталось 101 шайба.
01 декабря 2022 20:11
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о стремлении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«На данный момент Овечкин занимает третье место в истории. Но он работает над собой. Алекс действительно сильный парень, и он находится в хорошей форме. Мне кажется, что в ближайшее время он продолжит наступать на рекорд Гретцки. Ему важно оставаться здоровым», - сказал Лавиолетт американской прессе.

Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы, на данный момент на счету Овечкина 793 гола. Между ними в таблице снайперов находится Горди Хоу с 801 точным броском.

источник: «Советский спорт»
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