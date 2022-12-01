World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии перенесшего инсульт хоккеиста команды

Это уже второй случай у одного и того же игрока.
01 декабря 2022 20:23
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал состояние защитника команды Криса Летанга, перенесшего инсульт накануне.

«На данный момент Летанг не получил никаких разрешений с хоккейной точки зрения. Но он получил разрешение от врачей покататься на льду, больше для собственного психического здоровья.

Он продолжает проходить тесты. Наша команда врачей внимательно наблюдает за ним, консультируя его каждый день», - приводит слова специалиста американские журналисты.

Напомним, этот нынешний инсульт стал уже вторым для 35-летнего хоккеиста.

В текущем сезоне Летанг провел 21 матч, в котором набрал 12 (1+11) очков.

Это интересно:
Голкипер Серебряков получил приглашение в сборную России на Кубок Первого канала
Голкипер Серебряков получил приглашение в сборную России на Кубок Первого канала
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря.
01.12.2022 20:48
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии перенесшего инсульт хоккеиста команды
Это уже второй случай у одного и того же игрока.
01.12.2022 20:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Наставник «Вашингтона» уверен, что Овечкин продолжит погоню за звание лучшего снайпера НХЛ
До рекорда Гретцки Александру осталось 101 шайба.
01.12.2022 20:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Трактор» произвел перестановки в тренерском штабе
У главного тренера команды Анвара Гатиятулина появились новые ассистенты.
01.12.2022 14:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Серебряков, Гусев, Эберт и Мороз стали лучшими хоккеистами ноября в КХЛ
Для нападающего СКА это уже третье достижение подобного рода в карьере.
01.12.2022 12:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Скабелка объяснил, за счет чего «Барыс» сумел обыграть «Трактор»
Астанчане забросили четыре шайбы в ворота челябинцев.
01.12.2022 11:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
23 сейва Самсонова помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»
Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Канаде.
01.12.2022 09:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Спартак» обыграл минское «Динамо» в серии послематчевых буллитов
Встреча между хоккейными командами состоялась в Москве.
30.11.2022 22:01
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дубль Толчинского принес «Авангарду» победу над ЦСКА
Игра КХЛ прошла в Москве.
30.11.2022 21:56
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Московское «Динамо» одолело «Витязь» в овертайме 
Матч КХЛ между хоккейными командами проходил в Москве.
30.11.2022 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Гана – Уругвай, Южная Корея – Португалия, Сербия – Швейцария, Камерун – Бразилия: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 02.12.2022
2 декабря завершится групповой этап ЧМ-2022, и мы узнаем последних участников плей-офф. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в квартетах G и H.
Футбольный бог отвернулся от «дьяволов»! Как Лукаку запорол кучу моментов, а Бельгия не победила Хорватию и покинула ЧМ-2022
В 3-м туре группы F бельгийцы не смогли забить хорватам (0:0), которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира вместе с марокканцами, обыгравшими в параллельном матче Канаду (2:1).
«Ганцы победят Уругвай, камерунцы могут отобрать очки у Бразилии». Прогнозы Бояринцева на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах H и G: Южная Корея – Португалия, Гана – Уругвай, Камерун – Бразилия, Сербия – Швейцария.
«Теперь «Спартак» может выпускать Абаскаля в атаку». Мостовой — о санкциях по итогам кубкового побоища в Санкт-Петербурге
Бывший лидер «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение КДК дисквалифицировать на шесть матчей зенитовцев Малкома, Барриоса и Родригао, а также спартаковцев Соболева, Николсона и Селихова.
В следующий раз не стесняйтесь… Почему участникам драки в матче «Зенит» — «Спартак» присудили одинаковое наказание
КДК вынес вердикт по самому скандальному эпизоду Кубка России-2022/23: на шесть игр дисквалифицированы трое спартаковцев и трое зенитовцев.
Месяц футбольного блаженства «Матч ТВ»! Таких рейтингов у канала не было больше года
Чемпионат мира в Катаре с первых дней оккупировал верхушки осенних хит-парадов нашего спортивного телевидения.
Исмаилов — Шлеменко, Фьюри — Чисора и другие главные бои декабря-2022
«Плеймейкер» представляет наиболее ожидаемые поединки, которые заинтересуют всех поклонников ММА и профессионального бокса в декабре 2022 года.
«Бельгийцы поедут домой, Испания станет первой в группе». Прогноз Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Хорватия - Бельгия, Канада - Марокко, Япония - Испания, Коста-Рика - Германия.
Чавес забил сумасшедший штрафной, но не спас мексиканцев! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Месси и Левандовски идут дальше, Щенсны — герой, но как же жалко Мексику! Сумасшедшая развязка в группе С на ЧМ-2022
Сборная Аргентины, несмотря на не забитый Лионелем Месси пенальти, победила со счетом 2:0 поляков, которые также вышли в 1/8 финала - так как мексиканцы, разбазарив уйму голевых моментов, не смогли добиться нужного преимущества в параллельном матче против Саудовской Аравии (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика