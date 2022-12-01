Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии перенесшего инсульт хоккеиста команды

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал состояние защитника команды Криса Летанга, перенесшего инсульт накануне.

«На данный момент Летанг не получил никаких разрешений с хоккейной точки зрения. Но он получил разрешение от врачей покататься на льду, больше для собственного психического здоровья.

Он продолжает проходить тесты. Наша команда врачей внимательно наблюдает за ним, консультируя его каждый день», - приводит слова специалиста американские журналисты.

Напомним, этот нынешний инсульт стал уже вторым для 35-летнего хоккеиста.

В текущем сезоне Летанг провел 21 матч, в котором набрал 12 (1+11) очков.