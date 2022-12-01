Голкипер Серебряков получил приглашение в сборную России на Кубок Первого канала

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков вызван в сборную России на Кубок Первого канала. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк корреспонденту «Советского спорта» Владиславу Домрачеву.

По информации источника, окончательный список кандидатов в национальную команду должен одобрить тренерский совет организации, который состоится в ближайшее время с участием наставника сборной Алексея Жамнова.

Напомним, что для 27-летнего хоккеиста турнир в Москве станет дебютным в национальной команде.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря на «ЦСКА Арене» с участием сборных России, Белоруссии и Казахстана.