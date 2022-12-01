СКА в овертайме обыграл «Северсталь», одержав третью победу кряду в КХЛ

СКА на своей площадке принимал «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Александр Никишин (дважды), Никита Комаров и Дамир Жафяров.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Даниила Вовченко, Робина Пресса и Никиты Рожкова.

Таким образом, команда Романа Ротенберга одержала третью победу кряду и с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Андрея Разина находятся на девятой строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем матче СКА отправится на выезд к «Куньлуню» (4 декабря), а «Северсталь» сыграет в Балашихе против «Витязя» (3 декабря).

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА – «Северсталь» – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Вовченко (Пресс), 11:57

0:2 – Пресс (Пилипенко, Вовченко), 22:17

1:2 – Никишин (Гусев), 22:43

2:2 – Комаров (), 26:30

3:2 – Жафяров (Никишин, Воробьев), 28:53

3:3 – Рожков (), 45:19

4:3 – Никишин (Воробьев, Хайруллин), 60:55.