Три очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Эдмонтон» со счетом 5:3.

В составе «Уайлд» забивали Йоэль Эрикссон в большинстве (22-я минута), Кирилл Капризов, также реализовавший численное преимущество (31), Фредерик Годро (34), Сэм Стил (44) и Матс Цукарелло (52). Отметим, что россиянин Капризов также отличился двумя голевыми передачами.

У «Ойлерз» шайбы забрасывали Леон Драйзайтль в большинстве (12), Коннор Макдэвид (25) и Клим Костин (60).

«Дикие» набрали 24 очка и поднялись на четвертое место Центрального дивизиона, «нефтяники» идут четвертыми в своем Тихоокеанском дивизионе, имея 26 очков в своем активе.

3 декабря «Миннесота» примет «Анахайм», «Эдмонтон» на следующий день сыграет дома с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» - «Эдмонтон Ойлерз» - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы:

0:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Бушар), 11:17 (Бол.)

1:1 – Эрикссон Эк (Капризов), 21:51 (Бол.)

1:2 – Макдэвид (Хайман, Драйзайтль), 24:22

2:2 – Капризов (Эрикссон Эк, Болди), 30:53 (Бол.)

3:2 – Годро (Меррилл, Петан), 33:59

4:2 – Стил (Меррилл, Цукарелло), 43:13

5:2 – Цукарелло (Капризов, Дамба), 51:48

5:3 – Костин (Райан, Шор), 59:56