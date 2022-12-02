Ассистентский дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде потерпел поражение от «Сиэтл Кракен».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев в составе которых отличились Джэйжен Шварц, реализовавший большинство, Янни Гурд и Мэттью Бенирс.
Гости ответили шайбами Мартина Фегервары и Конора Шири, также воспользовавшегося розыгрышем численного преимущества. Оба хоккеиста отличились с передач Александра Овечкина.
«Сиэтл» набрал 33 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Вашингтон» с 24 очками остался 11-м на Востоке.
источник: «Советский спорт»