«Тампа-Бэй» победила «Филадельфию», Василевский отразил 21 бросок и сделал голевую передачу

Как Роналду «воровал» голы у коллег. Его попытка сделать это в Катаре — далеко не первая

В матче Южная Корея - Португалия в рамках 3-го тура ЧМ-2022 Криштиану Роналду может забить очередной мяч за сборную. Однако до сих пор не утихают споры о записанном на Бруну Фернандеша голе в ворота уругвайцев, который Роналду считает своим.