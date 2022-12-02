«Тампа-Бэй» победила «Филадельфию», Василевский отразил 21 бросок и сделал голевую передачу

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Филадельфию» со счетом 4:1.
На шайбы «молний» Ника Пола, забившего в большинстве (17-я минута) и в равных составах (28), Росса Колтона (40) и Иана Коула (50) «флайеры» ответили голом Трэвиса Конекны (52).
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу.
«Лайтнинг» идет третьим в Атлантическом дивизионе, набрав 29 очков. «Флайерз», имея 21 очко, занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
«Тампа-Бэй» 4 декабря примет «Торонто», «Филадельфия» в этот же день сыграет дома с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 – Пол (Киллорн, Перри), 16:02 (Бол.)
0:2 – Пол (Стэмкос, Коул), 27:55
0:3 – Колтон (Перри), 39:56
0:4 – Коул (Василевский, Чернак), 49:19
1:4 – Конекны (Деанджело, Сэнхайм), 51:23
Вратари: Харт 23/27 – Василевский 21/22.