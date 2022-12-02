Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионатах НХЛ победил «Вегас» со счетом 4:3.
В составе «рыцарей» забивали Дек Айкел (4-я минута), Рейли Смит в большинстве (18) и Ши Теодор, также реализовавший численное преимущество (42).
У «Пингвинз» шайбы забрасывали, Брок Макгинн (23), Рикард Раккель (34), Джей Гюнцель в большинстве с передачи Евгения Малкина (48) и Каспери Капанен (50).
«Пингвины» набрали 28 очков и идут четвертыми в Столичном дивизионе. «Голден Найтс» продолжают с 35 очками возглавлять регулярный чемпионат НХЛ.
«Питтсбург» 4 декабря примет «Сент-Луис», «Вегас» в этот же день сыграет в гостях против «Детройта».
источник: «Советский спорт»