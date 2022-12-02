«Колорадо» победил «Баффало», Георгиев сделал 24 сейва

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» со счетом 6:4.

В составе «Эвеланш» по дублю оформили Дей Ти Комфер, забив сначала в большинстве (9-я минута), а потом в равных составах (38), и Натан МакКиннон в той же последовательности (29 и 32), также у «Колорадо» шайбу забрасывали Артури Лехконен в большинстве (30) и Микко Рантанен, поразивший пустые ворота (60).

За «Баффало» голами отличились Йон Петерка (11), Тэйдж Томпсон в большинстве (20), Дилан Козенс, также реализовавший численное большинство (35), и Алекс Тах (41).

Добавим, что российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

«Эвеланш» набрал 27 очков и идет третьим в Центральном дивизионе. «Сэйбрз» седьмые в Атлантическом дивизионе, у них 21 очко.

«Колорадо» 4 декабря сыграет в гостях с «Бостоном», «Баффало» на следующий день примет «Сан-Хосе».