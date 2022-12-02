Тренер «Колорадо» вспомнил, кого ему напоминает Капризов

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высоко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он суперзвезда, в этом нет никаких сомнений. Мне нравится его отношение к игре. Он одинаково опасен и как распасовщик, и как снайпер. Оба аспекта у него на элитном уровне.

Кто напоминает мне Капризова? Коннор Бедард. Я смотрю хайлайты Бедарда в WHL, и каждый раз, когда я делаю это, в голову лезет мысль: «Это Капризов». У этого парня восхитительный бросок, это напоминает мне, как они ведут игру как распасовщики или снайперы. Элитные снайперы», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз» Капризов набрал три (1+2) очка и стал первой звездой матча.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты».