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«Амур» выиграл у «Торпедо» и поднялся в восьмерку лучших на Востоке

Дубль Никиты Гребенкина принес победу команде из Хабаровска.
02 декабря 2022 15:14
автор: Александр Евграфов

Хабаровский «Амур» победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Кэмерон Ли (5-я минута), Иван Николишин (10) и дублем Никита Гребенников (46, 54). Три результативные передачи отдал Артур Гиздатуллин. У гостей шайбы на счету Игоря Ларионова (26) и Денис Ян (58).

«Амур» набрал 34 очка и вошел в восьмерку лучших в Восточной конференции. У «Торпедо» 46 очков и команда занимает четвертое место на Западе.

Следующую игру «Амур» проведет 5 декабря во Владивостоке против «Адмирала», а «Торпедо» днем ранее сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Амур» (Хабаровск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Ли (Гиздатуллин), 04:49

2:0 – Николишин (Лихачев, Минаев), 09:15

2:1 – Ларионов (Дарьин), 25:27

3:1 – Гребенкин (Гиздатуллин, Слепец), 45:30

4:1 – Гребенкин (Гиздатуллин), 53:11

4:2 – Ян (Фирстов, Белевич), 57:39

Вратари: Калниньш - Кульбаков

источник: «Советский спорт»
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