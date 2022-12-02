«Автомобилист» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

«Автомобилист» на выезде оказался сильнее «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу екатеринбургского клуба.
В составе победителей отличились Павел Куликов и Брукс Мэйсек.
Таким образом, команда Николая Заварухина с 53 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Подопечные Андрея Скабелки находятся на девятой строчке, имея в своем активе 33 очка.
В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Металлургу», а «Барыс» примет дома «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 4 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Автомобилист» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Гол:
0:1 – Куликов (Зборовский, Неучев), 34:53
0:2 – Мэйсек (Волк), 56:18.
источник: «Советский спорт»