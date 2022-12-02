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«Трактор» уступил «Салавату Юлаеву», потерпев четвертое поражение кряду в КХЛ

Встреча прошла в Уфе.
02 декабря 2022 19:23

«Салават Юлаев» принимал на своей площадке «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу уфимского клуба.

В составе хозяев отличились Павел Коледов, Сергей Шмелев, Даниил Аймурзин, Виктор Антипин, Степан Санников и Данил Башкиров.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Алексея Бывальцева, Никиты Тертышного, Альберта Яруллина и Ильи Карпухина.

Таким образом, команда Виктора Козлова с 45 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина потерпели четвертое поражение кряду и находятся на десятой строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» отправится на выезд к «Барысу», а «Трактор» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 4 декабря.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Трактор» – 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)
Голы:
1:0 – Коледов (), 8:20
1:1 – Бывальцев (Хэмилтон, Бурдасов), 11:18
2:1 – Шмелев (Кадейкин), 19:42
2:2 – Тертышный (), 24:11
3:2 – Аймурзин (Хмелевски, Шмелев), 28:52
3:3 – Яруллин (Ткачев), 47:40
4:3 – Антипин (Кадейкин), 51:13
5:3 – Санников (Тимкин), 56:55
6:3 – Башкиров (), 57:17
6:4 – Карпухин (Горюнов-Рольгизер, Хохряков), 59:17.

источник: «Советский спорт»
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