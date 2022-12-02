«Металлург» взял реванш у ЦСКА за поражение в Москве

«Металлург» выиграл у ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Денис Зернов (20-я минута) и Архип Николенко (37). У армейцев шайба на счету Константина Окулова (22).

«Металлург» набрал 52 очка, у ЦСКА осталось 51. В своих конференциях команды занимают вторые строчки.

«Металлург» следующую игру проведет 4 декабря, принимая лидера Восточной конференции – «Автомобилист». В тот же день ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Зернов (Керран, Чибисов), 19:18

1:1 – Окулов (Классон, Карнаухов), 21:52

2:1 – Неколенко (Юров, Земченок), 36:45

Вратари: Паскуале - Рейдеборн