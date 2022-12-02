Заварухин - о матче с «Барысом»: Трудовая победа - много борьбы, блокированных бросков

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:0).
«Строго сыграли в первом периоде, игра шла до гола. Трудовая победа - много борьбы, блокированных бросков», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.
Команда Заварухина с 53 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Подопечные Андрея Скабелки находятся на девятой строчке, имея в своем активе 33 очка.
В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Металлургу», а «Барыс» примет дома «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 4 декабря.
источник: КХЛ