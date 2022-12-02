«Выстояли»: Воробьев - о победе «Металлурга» над ЦСКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1).

«Важно было сегодня выиграть, в плане психологии. С ЦСКА в последнее время было четыре неудачи - я про результат. Ребята отработали, где надо - выстояли. Жалко, что не забили в большинстве, хотя моменты были. И пять на пять было несколько довольно неплохих моментов еще. Здорово отыграл Эдди, как всегда. Юров в первой же смене отдал пас на гол? Если без шуток, то там было большинство, и Семен Кошелев играл, поэтому Даня вышел. И здорово, что он за свой отрезок успел отдать пас и потом продолжил играть в третьем периоде», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Зернов (20-я минута) и Архип Николенко (37). У армейцев шайба на счету Константина Окулова (22).

«Металлург» набрал 52 очка, у ЦСКА осталось 51. В своих конференциях команды занимают вторые строчки.

«Металлург» следующую игру проведет 4 декабря, принимая лидера Восточной конференции – «Автомобилист». В тот же день ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи».