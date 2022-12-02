Федоров о поражении ЦСКА от «Металлурга»: Если шайба не шла в ворота, значит, не заслужили

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды от магнитогорского «Металлурга» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая быстрая игра. Считаю, что мы показали хороший хоккей. Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили, чтобы она зашла. Пропустили два курьезных гола. Мне понравилась игра нашей команды. У нас есть изменения в составе в связи с болезнями, которые ходят вокруг да около. Спасибо «Магнитке», мы сегодня получили бесценный опыт.

Что с тренерами? Скажу одно - они приболели, с температурой. Приберегали Рейдеборна на «Магнитку»? У нас и до этого не было легких игр. Это план нашего тренера по вратарям, все проходит в штатном режиме», - приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Зернов (20-я минута) и Архип Николенко (37). У армейцев шайба на счету Константина Окулова (22).

«Металлург» набрал 52 очка, у ЦСКА осталось 51. В своих конференциях команды занимают вторые строчки.

«Металлург» следующую игру проведет 4 декабря, принимая лидера Восточной конференции – «Автомобилист». В тот же день ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи».