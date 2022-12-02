Козлов объяснил, почему «Салават Юлаев» мало забивает в меньшинстве

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов попытался объяснить причину неудачной игры своей команды в большинстве.

«Очень важная победа для нас! Порадовали болельщиков голами. Ребята сегодня самоотверженно играли в обороне - много ловили шайбу на себя. Как оцениваю психологию команды сейчас? После таких побед психологическое состояние улучшается.

Почему не идет большинство? Мы ищем сочетания. С Казанью получил травму Мерфи, который очень много времени проводил в большинстве. Из-за травмы выпал Дроздов. Сейчас у нас там играет Аймурзин - играет хорошо, воспользовался своим шансом. Большинство - это время, мастерство и опыт», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу уфимцев. В составе хозяев отличились Павел Коледов, Сергей Шмелев, Даниил Аймурзин, Виктор Антипин, Степан Санников и Данил Башкиров.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Алексея Бывальцева, Никиты Тертышного, Альберта Яруллина и Ильи Карпухина.

Таким образом, команда Виктора Козлова с 45 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина потерпели четвертое поражение кряду и находятся на десятой строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» отправится на выезд к «Барысу», а «Трактор» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 4 декабря.