«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав четырехматчевую победную серию ярославского клуба в КХЛ

Это был заговор? Как «португальские поддавки» и немецкий судья Зиберт не пустили Уругвай в плей-офф ЧМ-2022

В 3-м туре группового этапа чемпионата мира уругвайцы победили Гану (2:0), но не смогли выйти в 1/8 финала, так как в параллельном матче группы Н корейцы на флажке смогли обыграть Португалию (2:1).