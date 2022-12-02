«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав четырехматчевую победную серию ярославского клуба в КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке оказался сильнее «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.
В составе победителей отличились Никита Евсеев, Артем Галимов и Вадим Шипачев.
Ярославцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Артема Ильенко и Андрея Сергеева.
Таким образом, команда Олега Знарка с 38 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Игоря Никитина находятся на третьей строчке Запада, имея в своем активе 50 очков.
В следующем матче «Ак Барс» примет дома московское «Динамо», а «Локомотив» отправится на выезд к «Нефтехимику». Обе игры состоятся 4 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Локомотив» – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы:
1:0 – Евсеев (Сафонов), 18:25
1:1 – Сергеев (Никулин), 21:01
2:1 – Галимов (), 24:21
3:1 – Шипачев (Воронков), 48:11
3:2 – Сергеев (Никулин), 52:02.