Гатиятулин назвал причины поражения от «Салавата Юлаева»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (4:6).

«Подвела игровая дисциплина: опять получили ненужные удаления в зоне атаки, где-то ошибались, чем и воспользовался соперник. План на игру был - играть активно. Местами это у нас получалось. Повторюсь, что индивидуальные моменты решили исход матча.

Сколько времени понадобится моим новым помощникам, чтобы понять модель игры команды? Конечно, им нужно будет поближе познакомиться с ребятами, с командой. Уделим этому внимание сегодня и завтра, чтобы к следующему матчу было полное взаимопонимание», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.