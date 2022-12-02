Дубль Лильи принес московскому «Динамо» победу над «Куньлунью»

«Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Куньлунь» со счетом 5:1.
На шайбу хоккеиста китайского клуба Брендона Йипа (1-я минута) российская команда ответила голами Владислава Кодолы (9), Якоба Лильи, забившего в большинстве (32) и в равных составах (48), Павла Кудрявцева (45) и Александра Скоренова, реализовавшего численное большинство (53).
Бело-голубые набрали 45 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Ред Стар» с 29 очками идет десятым.
«Динамо» 4 декабря сыграет в гостях с «Ак Барсом», «Куньлунь» в этот же день примет СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Динамо» (Москва) - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы:
1:0 – Йип (Лесли, Спрул), 00:27
1:1 – Кодола (Джиошвили, Каблуков), 08:31
1:2 – Лилья (Скоренов, Рашевский), 31:12 (Бол.)
1:3 – Кудрявцев, 44:46
1:4 – Лилья (Скоренов, Кодола), 47:04
1:5 - Скоренов (Менелл), 52:16 (Бол.)