Никитин сравнил матч «Локомотива» и «Ак Барса» с ЧМ в Катаре

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса» (2:3).

«Показалось, что «Ак Барс» хотел больше, чем мы. Не на полную мы катушку работали, поэтому не получилось дожать моменты, которые были. Сезон длинный, готовимся дальше. То, что пропустили три гола, - это командная причина, не только вратаря.

Второй период трудно назвать доминированием. Когда забивают, тогда доминирование, а территориальное преимущество - это разные вещи. Бывает, в футболе вчера то же самое - одни доминируют, другие выходят дальше. Так и мы сегодня», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Евсеев, Артем Галимов и Вадим Шипачев.

Ярославцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Артема Ильенко и Андрея Сергеева.

Таким образом, команда Олега Знарка с 38 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Игоря Никитина находятся на третьей строчке Запада, имея в своем активе 50 очков.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома московское «Динамо», а «Локомотив» отправится на выезд к «Нефтехимику». Обе игры состоятся 4 декабря.