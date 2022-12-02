Знарок о победе «Ак Барса» над «Локомотивом»: Сыграли просто грамотно - и все

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«Поддержка болельщиков была сумасшедшей, энергии дали. Наверное, это была хорошая игра с нашей стороны, все четыре звена неплохо сыграли. Ничего не поменяли по сравнению с матчем с «Сибирью». Сыграли просто грамотно - и все. Там с 1:3 нужно было уходить, а здесь мы играли. Конечно, надеюсь на то, что получится и дальше играть так же грамотно», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Евсеев, Артем Галимов и Вадим Шипачев.

Ярославцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Артема Ильенко и Андрея Сергеева.

Таким образом, команда Олега Знарка с 38 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Игоря Никитина находятся на третьей строчке Запада, имея в своем активе 50 очков.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома московское «Динамо», а «Локомотив» отправится на выезд к «Нефтехимику». Обе игры состоятся 4 декабря.