Олег Знарок подал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса».

«Ак Барс» принял отставку Знарка и назначил Юрия Бабенко исполняющим обязанности главного тренера.

«Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству. Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем», - приводит пресс-служба клуба слова Олега Валерьевича.

Напомним, что Знарок возглавил «Ак Барс» после конца предыдущего сезона. Казанский клуб в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.