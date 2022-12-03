Гол Кравцова и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

«Оттава» на выезде оказалась сильнее «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Сенаторз».
В составе победителей дубль оформил Брэди Ткачук. Также один раз отличился Тим Штюцле.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Мика Зибанеджада и Виталия Кравцова. Российский форвард Артемий Панарин сделал результативную передачу, а вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 37.
В следующем матче «Оттава» примет дома «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» сыграют в Нью-Йорке с «Чикаго». Оба противостояния состоятся 4 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Оттава» – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Кравцов (Фокс, Панарин), 10:31
1:1 – Штюцле (Дебринкат, Ткачак), 32:16
2:1 – Зибанежад (Шнайдер, Крайдер), 46:03
2:2 – Ткачук (Шабо), 59:11
2:3 – Ткачук (Шабо), 64:42
Вратари: Шестеркин 34/37 – Тэлбот 25/27.