«Коламбус» победил «Виннипег», Гавриков сделал голевую передачу

«Коламбус» на выезде оказался сильнее «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Блю Джекетс».
В составе победителей дубль оформил Патрик Лайне. Также по одному разу отличились Эрик Гудбрансон и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков сделал результативную передачу.
«Джетс» ответили заброшенной шайбой в исполнении Пьер-Люка Дюбуа.
В следующем матче «Коламбус» примет дома «Детройт» (5 декабря), а «Виннипег» сыграет на своем стадионе против «Анахайма» (4 декабря).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» – «Коламбус» – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Лайне (Годро), 6:48
0:2 – Гадбрэнсон (Джонсон, Рословик), 10:42
0:3 – Лайне (Годро, Дженнер), 23:19
0:4 – Нюквист (Гавриков, Годро), 32:21
1:4 – Дюбуа (Уилер, Перфетти), 55:30
Вратари: Риттих 22/26 – Корписало 37/38.