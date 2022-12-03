«Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу», Сорокин пропустил четыре шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Филип Форсберг и Роман Йоси, реализовавшие большинство, а также Мэтт Дюшен и Микаэль Гранлунд, поразившие пустые ворота.

Хозяева смогли ответить лишь шайбой Мэттью Барзэла, также воспользовавшегося численным преимуществом.

«Хищники» набрали 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Островитяне» с 30 очками расположились на пятой строчке на Востоке.