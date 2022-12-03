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«Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу», Сорокин пропустил четыре шайбы

Две из них влетели уже в пустые ворота.
03 декабря 2022 08:28
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Филип Форсберг и Роман Йоси, реализовавшие большинство, а также Мэтт Дюшен и Микаэль Гранлунд, поразившие пустые ворота.

Хозяева смогли ответить лишь шайбой Мэттью Барзэла, также воспользовавшегося численным преимуществом.

«Хищники» набрали 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Островитяне» с 30 очками расположились на пятой строчке на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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