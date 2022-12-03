Зибанежад отметил игру Шестеркина в матче против «Оттавы»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Просто чувствую разочарование прямо сейчас. Я не думаю, что мы играли достаточно хорошо в первых двух периодах матча. В третьем мы немного улучшили свою игру. Но это определенно разочаровывает, особенно с учётом того, что Шестеркин давал нам шансы на победу», - приводит слова форварда пресс-служба лиги.

Напомним, встреча закончилась победой «Оттавой» в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Брэди Ткачук. Также один раз отличился Тим Штюцле.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Мика Зибанеджада и Виталия Кравцова. Российский форвард Артемий Панарин сделал результативную передачу, а вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 37.

В следующем матче «Оттава» примет дома «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» сыграют в Нью-Йорке с «Чикаго». Оба противостояния состоятся 4 декабря.