Кравцов высказался о первом голе за «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов дал комментарий после поражения своей команды от «Оттавы» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард в этой встрече забросил первую шайбу в нынешнем сезоне.

«Все равно не очень доволен своей игрой - мог лучше. Гол - это приходящее и уходящее. Хочется выигрывать, а об очках пока вообще не думаю», - приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

В следующем матче «Оттава» примет дома «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» сыграют в Нью-Йорке с «Чикаго». Оба противостояния состоятся 4 декабря.