Капризов объяснил причины своей результативности: Мои родители здесь - и это здорово!

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов объяснил причины своей результативной серии, которая насчитывает уже десять матчей.

«Когда команда начинает выигрывать, твоя игра становится проще, ты играешь лучше, ты забиваешь больше. Все начинает работать хорошо. Что-то вроде того происходит прямо сейчас.

Мои родители здесь, и это весело. Дома меня всегда ждёт много еды», - приводит слова россиянина американская пресса.

Напомним, в последней встрече против «Эдмонтон Ойлерз» Капризов набрал три (1+2) очка.

Всего в текущем сезоне Кирилл провел 22 матча, в которых набрал 30 (14+16) очков.