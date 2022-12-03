Сборная Восточной конференции победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

Сборная Восточной конференции обыграла команду Западной конференции в матче всех звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:2 в пользу хоккеистов Востока. В составе победителей отличились Владимир Конов (3-я минута), Антон Бегаев (33), Роман Канцеров (48), Егор Черников (60) и Иван Климович (60). У сборной Западной конференции шайбы на счету Александра Мирзабалаева (22) и Александра Морозова (53).

Матч всех звезд МХЛ состоялся в рамках Звездной недели Континентальной хоккейной лиги, которая началась в Челябинске и завершится матчем всех звезд КХЛ 10, 11 декабря. Матч проводился 12-й раз. Восемь раз победу праздновали хоккеиста Западной конференции, четырежды – Восточной.