Определились последние участники Матча всех звезд КХЛ

Определились все участники Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоится в Челябинске 10-11 декабря.

Нападающий магнитогорских «Стальных лис» Роман Канцеров (дивизион Харламова), форвард ярославского «Локо-76» Владимир Конов (дивизион Чернышева), нападающий петербургского «СКА-1946» Иван Демидов (дивизион Тарасова) и защитник новосибирских «Сибирских снайперов» Артем Жуков (дивизион Боброва) станут участниками Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче всех звезд примут участие четыре команды от четырех дивизионов.

Ранее 16 игроков были выбраны голосованием болельщиков. Затем еще 12 хоккеистов определили журналисты, и столько же было определено КХЛ.

Оставшиеся четыре места в четырех командах были зарезервированы за хоккеистами МХЛ.