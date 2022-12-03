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Тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии перенесшего второй инсульт хоккеиста команды

В клубе едва не произошла трагедия.
03 декабря 2022 20:24
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии защитника команды Криса Летанга, который перенес инсульт.

«Настроение у него действительно хорошее. Он прогрессирует. Выглядит очень хорошо. Вчера он катался и немного тренировался. Он помешан на тренировках, это в его ДНК. Это его зона комфорта. Наши врачи очень внимательно следят за ним. Всё то, что он делает, получает одобрение нашей медицинской бригады», - приводят слова специалиста американские журналисты.

Напомним, этот нынешний инсульт стал уже вторым для 35-летнего хоккеиста.

В текущем сезоне Летанг провел 21 матч, в котором набрал 12 (1+11) очков.

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