Тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии перенесшего второй инсульт хоккеиста команды

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии защитника команды Криса Летанга, который перенес инсульт.

«Настроение у него действительно хорошее. Он прогрессирует. Выглядит очень хорошо. Вчера он катался и немного тренировался. Он помешан на тренировках, это в его ДНК. Это его зона комфорта. Наши врачи очень внимательно следят за ним. Всё то, что он делает, получает одобрение нашей медицинской бригады», - приводят слова специалиста американские журналисты.

Напомним, этот нынешний инсульт стал уже вторым для 35-летнего хоккеиста.

В текущем сезоне Летанг провел 21 матч, в котором набрал 12 (1+11) очков.