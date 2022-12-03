Бывший игрок «Спартака» стал самым возрастным хоккеистом в ВХЛ

Защитник воскресенского «Химика» Олег Губин стал самым возрастным игроком ВХЛ.

3 декабря хоккеист вышел на лед в матче регулярного чемпионата лиги против «Горняка» в возрасте 41 года, семи месяцев и 23 дней. Прежнее достижение принадлежало представителю «Кристалла» Василию Турковскому, который был на два с лишним месяца моложе в сезоне-2015/2016.

Рекорд Губина не помог его команде, которая уступила своему сопернику со счетом 1:3.

Напомним, что «Химик» является фарм-клубом московского «Спартака», за который и выступал раньше Губин. Экс-наставник воскресенцев Игорь Гришин недавно возглавил красно-белых после отставки Бориса Миронова.