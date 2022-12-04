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«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Торонто», Наместников и Кучеров забросили по шайбе

Владислав забил первый гол в сезоне.
04 декабря 2022 08:00
автор: Александр Поволоцкий

«Тампа» на своем льду нанесла поражение «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «молний».

За «Тампу» шайбы забрасывали российские форварды Владислав Наместников (28-я минута) и Никита Кучеров (42-я, в большинстве). По голу в активе Росса Колтона (45-я, в большинстве) и Алекса Киллорна (61-я). Российский защитник Михаил Сергачев отдал результативную передачу.

В составе «Торонто» отличились Митчелл Марнер (26-я, в меньшинстве и 52-я, в большинстве) и Вильям Нюландер 37-я).

«Тампа» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Баффало» (36) на третьей позиции.

В другом матче дня «Филадельфия» на своем льду уступила «Нью-Джерси» (2:3). Российский защитник «Флайерз» очков не набрал.

источник: «Советский спорт»
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