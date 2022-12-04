Овечкин стал третьим россиянином в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин покорил еще одно статистическое достижение.

В эти минуты столичная команда играет на выезде с «Калгари» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. После второго периода хозяева выигрывают со счетом 2:1.

Овечкин вышел в этом матче на лед. Таким образом, на счету россиянина 1300 игр в лиге.

Александр стал третьим хоккеистом из РФ, кому покорилась эта отметка. Лидером по количеству матчей в НХЛ является Александр Ковалев (1316 игр), на второй позиции Сергей Гончар (1301).