«Питтсбург» разгромил дома «Сент-Луис», Тарасенко и Бучневич забросили по шайбе

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу на «Сент-Луисом».
Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «пингвинов».
В составе победителей хет-трик оформил Каспери Капанен (7-я, 17-я и 31-я минуты). По шайбе забросили Брайан Раст (12-я), Джейсон Цукер (22-я) и Сидни Кросби (56-я). Евгений Малкин отдал две голевые передачи.
У «блюзменов» по шайбе забросили россияне Павел Бучневич (13-я) и Влаидмир Тарасенко (29-я).
«Пингвины» занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 30 очков. «Сент-Луис» с 22 очками занимает 11-ю позицию на Западе.
В другом матче дня «Вегас» на выезде обыграл «Детройт» (4:1). Защитник «рыцарей» Даниил Мироманов не смог набрать очков.
источник: «Советский спорт»