«Питтсбург» разгромил дома «Сент-Луис», Тарасенко и Бучневич забросили по шайбе

Австралия чуть не спаслась, Месси впервые в жизни забил в плей-офф! Как Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)

Сборная Аргентины столкнулась с огромными трудностями в матче 1/8 финала против Австралии (2:1), но заработала путевку в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.