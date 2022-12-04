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Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Чикаго»

Встреча прошла на «Мэдисон Сквер Гарден».
04 декабря 2022 09:15
автор: Александр Поволоцкий

«Рейнджерс» на своем льду уступили «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе «Чикаго» дубль оформил Макс Доми (30-я и 59-я минуты). Также по одной шайбе забросили Рис Джонсон (3-я), Патрик Кейн (29-я) и Тейлор Рэддиш (45-я).

У «Рейнджерс» голы забили Мика Зибанежад (38-я) и Крис Крайдер (58-я). На счету россиянина Артемия Панарина два ассиста.

«Блэкхокс» набрали 18 очков и занимают 15-е место в таблице Западной конференции. У клуба из Нью-Йорка 27 очков и 10-я позиция на Востоке.

В другом матче дня «Бостон» разгромил дома «Колорадо» (5:1).

источник: «Советский спорт»
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