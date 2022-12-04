«Вашингтон» уступил на выезде «Калгари», Кузнецов отдал голевую передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «огоньков».
В составе «Калгари» дубль оформил Эндрю Манджапане (22-я и 55-я минуты). По шайбе забросили Блейк Коулман (19-я), Адам Ружичка (54-я) и Элиас Линдхольм (60-я). Российский защитник Никита Задоров очков не набрал.
У столичной команды отличились Конор Шири (20-я) и Джон Карлсон (59-я). Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу. Александр Овечкин очков не набрал, но отметился 1300-й игрой в НХЛ.
Таким образом, «Калгари» набрал 25 очко и занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» (24) идет на 12-й строчке на Востоке.
В другом матче дня «Оттава» победила «Сан-Хосе» со счетом 5:2. Защитник «сенаторов» Никита Зайцев очков не набрал. Форвард «акул» Александр Барабанов отдал голевую передачу.