«Миннесота» одержала победу над «Анахаймом», Капризов забросил шайбу и реализовал буллит

В Сент-Поле «Миннесота» нанесла поражение «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 5:4 в пользу «дикарей».
В составе «Миннесоты» отличились россиянин Кирилл Капризов (58-я минута), а также Кален Эддисон (5-я), Коннор Дьюар (16-я) и Йоэль Эрикссон Эк (46-я). Решающий буллит на счету Мэтта Болди.
За «уток» отличились Райан Строум (9-я), Кэм Фаулер (31-я), Тревор Зеграс (40-я) и Трой Терри (51-я).
Добавим, что Капризов реализовал свой буллит в послематчевой серии. Онпродлил свою результативную серию до 11 встреч.
Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов отдал одну голевая передача.
источник: «Советский спорт»