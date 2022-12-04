World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сибирь» нанесла поражение «Торпедо» в домашнем матче КХЛ.

Нижегородцы отыгрались на последней минуте основного времени.
04 декабря 2022 15:55
автор: Александр Поволоцкий

«Сибирь» на своей площадке обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Новосибирске завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Сетдиков (4-я минута) и Валентин Пьянов (52-я) и Тревор Мерфи (61-я).

Гости ответили точными ударами в исполнении Николая Коваленко (10-я минута) и Кирилла Воронина (60-я).

Таким образом, «Сибирь» с 51 очком находится на третьей позиции турнирной таблицы восточной конференции. «Торпедо» располагается на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 47 очков.

В следующем матче «Сибирь» 6 декабря в Новосибирске сыграет с «Трактором», а «Торпедо» на следующий день отправится на выезд к ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Сибирь» нанесла поражение «Торпедо» в домашнем матче КХЛ.
Нижегородцы отыгрались на последней минуте основного времени.
04.12.2022 15:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард»
Летом хоккеист прошел курс лечения от серьезного заболевания.
04.12.2022 14:57
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть в гостях «Лос-Анджелес»
«Короли» потерпели четвертое поражение в последних шести матчах.
04.12.2022 10:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шайба Дадонова не спасла «Монреаль» от поражения в матче с «Эдмонтоном», Макдвид оформил дубль
«Нефтяники» одержали четвертую победу в последних пяти встречах.
04.12.2022 10:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Вашингтон» уступил на выезде «Калгари», Кузнецов отдал голевую передачу
Столичная команда проиграла три из пяти последних матчей.
04.12.2022 09:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Чикаго»
Встреча прошла на «Мэдисон Сквер Гарден».
04.12.2022 09:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Питтсбург» разгромил дома «Сент-Луис», Тарасенко и Бучневич забросили по шайбе
Другой россиянин отметился голевыми передачами.
04.12.2022 09:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин стал третьим россиянином в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ
Среди всех хоккеистов Александр идет на 14-й позиции.
04.12.2022 08:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Торонто», Наместников и Кучеров забросили по шайбе
Владислав забил первый гол в сезоне.
04.12.2022 08:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Миннесота» одержала победу над «Анахаймом», Капризов забросил шайбу и реализовал буллит
Российский форвард продлил свою результативную серию.
04.12.2022 08:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«У японцев с хорватами будут пенальти, бразильцы уверенно пройдут корейцев». Прогнозы Кирьякова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея.
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
«Усик, ты следующий!» Фьюри выбрал новую жертву после избиения Чисоры
Тайсон Фьюри защитил в Лондоне титул WBC в тяжелом весе в бою против Дерека Чисоры и сразу же бросил вызов Александру Усику.
Капризов — в шаге от нового рекорда, у Овечкина — 1300 матчей! Русские продолжают «взрывать» НХЛ (видео)
Гол и реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» вырвать волевую победу у «Анахайма» (5:4), а Александр Овечкин достиг очередной знаковой отметки.
Австралия чуть не спаслась, Месси впервые в жизни забил в плей-офф! Как Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)
Сборная Аргентины столкнулась с огромными трудностями в матче 1/8 финала против Австралии (2:1), но заработала путевку в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.
Месси забил в тысячном матче! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«У Месси семь «Золотых мячей». Нужен восьмой!» Иван Игнатьев — о «Локомотиве» и ЧМ-2022
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал «Плеймейкеру» о приходе в клуб Михаила Галактионова, своих планах на отпуск и симпатиях на чемпионате мира в Катаре.
Ван Гал — непобедим? Как Нидерланды раскатали США и первыми вышли в четвертьфинал ЧМ-2022
Голландцы победили американцев (3:1) и в 1/8 финала чемпионата мира, а их главный тренер Луи ван Гал продлил свою беспроигрышную серию на мундиалях до 11 матчей.
«Польша вышла из группы — и у нас получилось бы». Сутормин — о «Зените», сборной России и ЧМ-2022
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед жеребьевкой плей-офф Кубка России рассказал «Плеймейкеру» о своих симпатиях на проходящем в Катаре чемпионате мира, вспомнил недавнюю драку со «Спартаком» и порассуждал на тем ухода нашего футбола в Азию.
Ждем полуфинал Валиева — Акатьева? Как в Питере начался чемпионат России по прыжкам
Стартовал первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. В субботу в Санкт-Петербурге состоялись квалификационные раунды и определилась воскресная сетка плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика