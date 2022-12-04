«Сибирь» нанесла поражение «Торпедо» в домашнем матче КХЛ.

«Сибирь» на своей площадке обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Новосибирске завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В составе хозяев шайбы забросили Никита Сетдиков (4-я минута) и Валентин Пьянов (52-я) и Тревор Мерфи (61-я).
Гости ответили точными ударами в исполнении Николая Коваленко (10-я минута) и Кирилла Воронина (60-я).
Таким образом, «Сибирь» с 51 очком находится на третьей позиции турнирной таблицы восточной конференции. «Торпедо» располагается на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 47 очков.
В следующем матче «Сибирь» 6 декабря в Новосибирске сыграет с «Трактором», а «Торпедо» на следующий день отправится на выезд к ЦСКА.
источник: «Советский спорт»