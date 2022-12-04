«Спартак» обыграл «Витязь», одержав шестую победу кряду в КХЛ

«Спартак» на выезде оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московского клуба.

В составе победителей отличились Александр Хохлачев, Шейн Принс, Илья Талалуев и Фил Варон.

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Станислава Ярового.

Таким образом, команда Игоря Гришина одержала шестую победу подряд и с 45 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Вячеслава Буцаева находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 40 очков.

В следующем матче «Спартак» примет дома «Локомотив», а «Витязь» отправится в гости к «Куньлуню». Оба противостояния состоятся 6 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Спартак» – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы:

1:0 – Яровой (Уилсон), 4:52

1:1 – Хохлачев (Кин, Старченко), 21:26

1:2 – Принс (Усманов), 23:08

1:3 – Талалуев (Хайруллин), 41:27

1:4 – Варон (Талалуев), 50:36.