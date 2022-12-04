Дубли Грицюка и Буше помогли «Авангарду» уверенно победить «Трактор» в матче КХЛ

«Авангард» на своей площадке оказался сильнее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу омского клуба.

В составе победителей по дублю оформили Арсений Грицюк и Рид Буше. Также один раз отличился Павел Дедунов.

Челябинцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Антона Бурдасова.

Таким образом, команда Михаила Кравца с 45 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина потерпели пятое поражение кряду и находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Авангард» примет дома «Салават Юлаев», а «Трактор» отправится в гости к «Сибири». Оба противостояния состоятся 6 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Трактор» – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Грицюк (Чистяков, Толчинский), 16:21

1:1 – Бурдасов (Хэмилтон, Бывальцев), 19:16

2:1 – Дедунов (Михайлов), 25:20

3:1 – Буше (Ярош, Ткачев), 36:54

4:1 – Грицюк (Толчинский, Беляков), 37:58

5:1 – Буше (Найт), 41:40