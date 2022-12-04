«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Барыс» на своей площадке принимал «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

В составе хозяев отличились Аркадий Шестаков и Егор Петухов.

Гости овтетили заброшенной шайбой в исполнении Александра Кадейкина.

Таким образом, команда Андрея Скабелки с 35 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Виктора Козлова находятся на шестой строчке, имея в своем активе 45 очков.

В следующем матче «Барыс» примет дома «Ак Барс» (6 декабря), а «Салават Юлаев» отправится в гости к «Сибири» (8 декабря).

КХЛ

Регуляный чемпионат

«Барыс» – «Салават Юлаев» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Кадейкин (Коледов), 12:15

1:1 – Шестаков (Бекетаев, Грэм), 56:11

2:1 – Петухов (Грэм), 59:12.